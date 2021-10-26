شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لأم فلسطينية تحاول منع قوات الاحتلال من نبش قبر ابنها.. شاهد ما فعلوه بها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
واصلت قوات دولة الاحتلال ما تمارسه من عمليات الاعتداء على حرمة الموتى، عن طريق تجريف جزء من المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع مؤلمة توثق لحظة تعدي الأمن على أسر أموات وشهداء، بعد رفضهم ترك مقابر ذويهم لنبشها من قبل قوات الاحتلال.
وظهرت امرأة فلسطينية، في أحد الفيديوهات وقد ألقت بنفسها على قبر ابنها الشهيد متمسكة به لمحاولة حماية قبره من هدمه ونبش الرفات.
فيما قامت شرطة الاحتلال بإبعاد الأم الفلسطينية بالقوة عن قبر ابنها، لتشرع في هدم المقابر، وهو الأمر الذي أثار غضبًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التعدي على حرمة الموتى من قبل الاحتلال.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو صادم لأم فلسطينية تحاول منع قوات الاحتلال من نبش قبر ابنها.. شاهد ما فعلوه بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.