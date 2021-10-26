شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لأم فلسطينية تحاول منع قوات الاحتلال من نبش قبر ابنها.. شاهد ما فعلوه بها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

واصلت قوات دولة الاحتلال ما تمارسه من عمليات الاعتداء على حرمة الموتى، عن طريق تجريف جزء من المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع مؤلمة توثق لحظة تعدي الأمن على أسر أموات وشهداء، بعد رفضهم ترك مقابر ذويهم لنبشها من قبل قوات الاحتلال.

وظهرت امرأة فلسطينية، في أحد الفيديوهات وقد ألقت بنفسها على قبر ابنها الشهيد متمسكة به لمحاولة حماية قبره من هدمه ونبش الرفات.

فيما قامت شرطة الاحتلال بإبعاد الأم الفلسطينية بالقوة عن قبر ابنها، لتشرع في هدم المقابر، وهو الأمر الذي أثار غضبًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التعدي على حرمة الموتى من قبل الاحتلال.