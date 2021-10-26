شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 18 شخص في إطلاق نار داخل مسجد شمال نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل مسلحون يستقلون دراجات نارية ما لا يقل عن 18 شخصا في مسجد بولاية النيجر في شمال نيجيريا، بحسب ما أبلغ به ساكنان رويترز أمس الاثنين.

وقالا إن المهاجمين وصلوا إلى تجمع مازا كوكا في منطقة حكومة ماشيجو المحلية في نحو الخامسة صباحا.

وقال ساكن يدعى عبد الغني حسن لرويترز "جاؤوا وتوجهوا مباشرة إلى المسجد وأطلقوا النار على المصلين جميعا".

وأضاف أنهم خطفوا أكثر من عشرة آخرين. وقال بيلو أيوبا، وهو ساكن آخر وشاهد، إن 20 على الأقل أصيبوا.