شكرا لقرائتكم خبر عن بلو أوريجن تخطط لإطلاق محطتها الفضائية بحلول نهاية العقد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة الصواريخ الأمريكية "بلو اوريجن" التابعة للملياردير جيف بيزوس مؤسس آمازون، أمس الاثنين إنها تخطط لإطلاق محطة فضائية خاصة إلى المدار الجوي بين عامي 2025 و.2030

وقالت الشركة إنه يجرى تطوير المحطة التي تم بناؤها وتشغيلها تجاريا ، واسمها "أوربيتال ريف" ، مع عدد من الشركاء ، ومن بينهم "بوينج" .

وسوف تعمل "أوربيتال ريف" كـ "مجمع أعمال متعدد الاستخدامات"، يقدم الطعام للأبحاث والعملاء الصناعيين والدوليين، فضلا عن السياح.