عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيان ثلاثي غربي يدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين بالسودان

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365

دعا بيان أمريكي بريطاني نرويجي مشترك، فجر الثلاثاء، قوات الأمن السودانية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.



وأعربت كل من أمريكا وبريطانيا والنرويج في البيان، عن قلقهم بشدة بشأن ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" في السودان، وأدان تعليق عمل مؤسساته.

وكانت وزارة الإعلام السودانية أعلنت أمس الإثنين، شن الجيش حملة اعتقالات في صفوف المجلس الانتقالي والحكومة ضمت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والإعلام حمزة بلول، وآخرين.

كما قرر الجيش تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل المجالس الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بينما ندّد مدنيون في السلطة بـ"انقلاب" وذلك بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة".

وجاءت أحداث اليوم، في وقت يعيش فيه السودان على وقع أزمة سياسية حادة إثر تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية من العسكريين والمدنيين، وسط غياب أفق الحل في ظل تمسك كل طرف بموقفه.