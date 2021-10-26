عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصحة السودانية: مقتل 7 وإصابة 140 في احتجاجات الاثنين

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365

قال مصدر بوزارة الصحة السودانية بوقت متأخر من مساء الإثنين، إن عدد القتلى نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد ارتفع إلى 7 إضافة إلى إصابة 140 شخصا.



وفي وقت سابق الاثنين قالت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على فيسبوك، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بطلق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصابا. في الأحداث التي يشهدها السودان.

وقالت اللجنة، ”ارتقت روحا ثائرين إثر إصابتهما بطلق ناري بواسطة قوات المجلس العسكري“.

وفرض الجيش السوداني سيطرته على السلطة، ملقيا القبض على أعضاء بالحكومة الانتقالية التي كان من المفترض أن تقود البلاد نحو الديمقراطية، إثر الإطاحة بحكم عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان، الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي أعتُقِل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفه محتجون بـ“الانقلاب“.

وبعد أن أشار إلى انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن، قال البرهان إن القوات المسلحة ستتولى إكمال المرحلة الانتقالية إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات تحل محل حكومة حمدوك.

كما أعلن إقالة حكام الولايات، وأوضح أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.