«الجيش قرر إنه يحكم لوحده».. ماذا يحدث في السودان.. عمرو أديب يجيب!

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب، على قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قائلًا إنها المرة الأولى التي يصدر فيها الجيش قرارات على حكومة تضم بعض عناصره، متابعًا: " النهارده الجيش في السودان قرر إنه يحكم لوحده تسميه بقى إجراءات أو تسميها زي ما أنت عايز مش دي الأزمة.. واللي حصل بعد كده إن في استنكار عالمي ولكن ليس قويا".

وتساءل خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «هل ينجح الجيش في فرض خطته؟ أم هل يدخل السودان في فوضى مستمرة؟»، متابعًا: «هذا شأن داخلي سوداني لا نتدخل فيه كمصريين، لكن استقرار الخرطوم هام لمليون سبب أهمهم العمق الاستراتيجي».

ونوه إلى أن السودان «ينزلق نحو الحافة بصورة مفاجئة بالرغم من بداية تحسن الأوضاع والحصول على مساعدات دولية وإقامة استثمارات»، معقبًا: «السودان انزلق فجأة نحو الحافة، لا أستطيع السقوط منها لأنه أمر يظهر خلال الأيام المقبلة».

وتابع: «السودان مأزوم اقتصاديًا وإنسانيًا، والبلد الذي من الممكن أن يُأكِل العالم العربي كله يعاني الآن من أزمة خبز وبترول وبنزين وكهرباء، نتمنى أن يكون الله معه لأن أمن السودان ليس بعيدًا عن مصر، ووزارة الخارجية أصدرت بيانًا حول أهمية وصول الأطراف لتفاهمات وهدوء الأوضاع بالبلد الشقيق».

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدة قرارات، على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعد حملات اعتقالات عديدة لمسؤولين وقيادات في الدولة.

القرارات التي أعلنها البرهان، في كلمة متلفزة، بُثت على التلفزيون الرسمي، وصفها بأنها تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة.