شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب: الرئيس يؤسس لجمهورية جديدة وإلغاء الطوارئ دليل على الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى “إلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لافتا أن مصر باتت تنعم بالأمن والأمان فى عهده، وحرصه الدائم على توفير الأمن الذى افتقدناه لفترات طويلة.

وأضاف رئيس مشروعات النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع قواعد الجمهورية الجديدة التى طالما حلم بها المواطن المصرى منذ عقود طويله، وتحققت بفضل جهود رئيس بدرجة إنسان، وعاشق لهذا الوطن حيث يوجد لديه إصرار وعزيمة على بناء دولة خالية من العشوائيات ليحيا فيها المواطن حياة كريمة، وهاهى أمامنا جميعا المشروعات القومية التى تهدف إلى تنمية الحاضر والمستقبل.

وأكد النائب محمد كمال مرعى، أن الانجازات الموجودة الان على الأرض وفى كل مكان تؤكد أننا أمام قائد تاريخى استثنائى لهذه الأمة يقفز بنا إلى المستقبل بسرعة كبيرة نحو المستقبل وبناء الوطن.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.

وتابع: "وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".