شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إسهامات هامة لمبادرة حياة كريمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إحداث نقلة نوعية للريف المصرى كما عملت منذ اليوم الأول على تحسين حياة المواطن فى الريف المصرى، واستطاعت تطوير الخدمات الأساسية خلال المرحلة الأولى فى 375 قرية، والتى بدأت من يوليو 2019، لمرحلة الأولى، بحيث تم التركيز فيها على أفقر القرى، كما وفرت العديد من فرص العمل واستثمرت في التعليم حيث عملت على تطوير وإنشاء العديد من المدارس بمختلف القرى بالمحافظات.

ونرصد فيما يلى 4 إسهامات هامة لمبادرة حياة كريمة: