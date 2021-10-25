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بسبب انتشار كورونا.. بدء إغلاق عام في مناطق روسية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

بدأ اليوم الاثنين في ست مناطق روسية سريان مفعول إغلاق عام، على خلفية الارتفاعات القياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

 

ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية" فإنه بناء على قرارات من السلطات المحلية، تم فرض قيود في مناطق فورونيج ونيجني نوفجورود ونوفجورود وكورسك وسامارا وإقليم بيرم.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق الأسبوع الماضي على فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر من 30 أكتوبر حتى السابع من نوفمبر على خلفية ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى مستويات قياسية.

 

ودعا في الوقت ذاته رؤساء المناطق الروسية إلى فرض إغلاقات عامة في أراضيهم ابتداء من 23 أكتوبر الجاري عند الحاجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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