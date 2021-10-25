بسبب انتشار كورونا.. بدء إغلاق عام في مناطق روسية

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

بدأ اليوم الاثنين في ست مناطق روسية سريان مفعول إغلاق عام، على خلفية الارتفاعات القياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.



ووفقا لموقع قناة "آر تي عربية" فإنه بناء على قرارات من السلطات المحلية، تم فرض قيود في مناطق فورونيج ونيجني نوفجورود ونوفجورود وكورسك وسامارا وإقليم بيرم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق الأسبوع الماضي على فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر من 30 أكتوبر حتى السابع من نوفمبر على خلفية ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى مستويات قياسية.

ودعا في الوقت ذاته رؤساء المناطق الروسية إلى فرض إغلاقات عامة في أراضيهم ابتداء من 23 أكتوبر الجاري عند الحاجة.