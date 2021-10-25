شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لم يتم إبلاغنا مسبقاً بتحرك الجيش السوداني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الخارجية الأمريكية تعليق مساعدات للسودان من المخصصات الطارئة البالغة 700 مليون دولار، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.

وأصدرت الخارجية بيانا مساء الإثنين جاء فيه، أن اعتقال مسؤولين حكوميين مدنيين بالسودان يقوض انتقال البلاد إلى الحكم المدني الديمقراطي.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لم تتصل برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك منذ سيطرة الجيش على السلطة، ولم يتم إبلاغ الولايات المتحدة مسبقا بتحرك الجيش.

وأعلنت أمريكا أنها مستعدة للجوء إلى جميع الإجراءات المناسبة لمحاسبة من يحاول التقليل من إرادة الشعب السوداني، حسب البيان.