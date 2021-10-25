مهزوما ومتعبا.. قائد الجيش الأفغاني السابق يجلس على الرصيف في أمريكا (صورة)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لقائد الجيش الأفغاني السابق، الجنرال هبة الله علي زاي، جالساً على أحد الأرصفة في الولايات المتحدة.

وأثارت صورة القائد العسكري صاحب الرتبة العالية في مخيم للاجئين في فيرجينيا، جدلا حادا بين الأفغان، لاسيما أنه كان قد عين قبل أسبوع واحد من سيطرة طالبان على العاصمة كابل.

وكانت صورة زاي التي تناقلتها العديد من الصحف الأفغانية، قد التقطت في لحظة بدا فيها حانيا رأسه، ناظرا إلى الأرض، وظهر مهزوما ومتعبا، على رصيف واحد من مخيمات اللاجئين.