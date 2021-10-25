شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في البرازيل تحتفي بمرور 53 عاماً على العلاقات السعودية البرازيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، حفلاً بمناسبة مرور 53 عاماً على إقامة العلاقات السعودية البرازيلية.

وأعرب السفير باهيثم في كلمته عن سعادته بتشريف فخامة الرئيس للاحتفال، مبرزاً مراحل تطور العلاقات بين البلدين الصديقين على مر العقود الماضية وحتى وصلت أوجها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وفخامة الرئيس جايير بولسونارو.

من جانبه عبر فخامة الرئيس البرازيلي عن سروره وشكره على الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة، منوهاً بالعلاقات المميزة ببين البلدين نظراً لما يربطهما من أهداف مشتركة ومهمة، مشيداً بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لبناء مستقبل أكثر استدامة.

حضر الحفل وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرنسا، ومستشار فخامة الرئيس الوزير روشا فلافيا، وعضو مجلس النواب فلافيو جايير بولسونارو، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.