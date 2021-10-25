قرقاش يؤكد أن إلغاء حالة الطوارئ بمصر خطوة تاريخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات بإعلان الرئيس المصري إلغاء حالة الطوارئ، معتبرا أنها "خطوة تاريخية".



وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة مساء الإثنين عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نبارك لمصر إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ، خطوة تاريخية ورسالة إيجابية وقرار يطوي منعطفات التحديات الجسيمة ويدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار."

تحية مخلصة من الإمارات إلى مصر العزيزة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، قد ألغى تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 4 سنوات في جميع أنحاء البلاد.

وأكد السيسي أن "الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لهذا القرار على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وقال السيسي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" إنه: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر .. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأردف: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".

وكان مجلس النواب المصري، وافق على قرار الرئيس السيسي بشأن تمديد حالة الطوارئ في البلاد في شهر يوليو/تموز الماضي.

وعاد فرض قانون الطوارئ مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بنظام الإخوان، وفرضها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ نهاية 2014 في منطقة سيناء فقط بسبب تزايد الأعمال الإرهابية.

واتسعت لتشمل كافة أنحاء البلاد منذ أبريل/ نيسان 2017، بعد حادثة استهداف كنيستين بمحافظتي الإسكندرية وطنطا، ومنذ ذلك يجرى تجديدها كل ثلاثة أشهر بموافقة مجلس النواب المصري.