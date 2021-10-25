ولي العهد السعودي يعلن اختتام قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن دول الشرق الأوسط تعي تمامًا وجود تحديات بشأن البيئة والتغير المناخي، وأن هناك فرصًا كبيرة جدًا لدى دولنا، لذلك نحن نعقد قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بأهداف واضحة لكل دولنا وسنعمل بشكل جدي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال إعلان ولي العهد السعودي اختتام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي عقدت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول، وصنَّاع القرار في العالم، وذلك لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية السعودية؛ لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وأوضح ولي العهد السعودي أن هذه القمم ستعقد بشكل مُتتالٍ؛ لمتابعة ما حقّق من أهداف وما سيحقّق في المستقبل وسنقف أمام العالم بإنجازات نفخر بها في دول الشرق الأوسط.