للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد

وعلى ذلك، قرر إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات في جميع أنحاء البلاد.
كما اعتبر الرئيس أن الشعب المصري كان صاحب هذا القرار وصانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وفق تعبيره.
كذلك استشهد بتضحيات قوات الأمن والجيش والشرطة التي وصلت بالبلاد إلى حالة من الأمن والاستقرار.
يشار إلى أن السيسي كان أصدر أمراً بفرض حالة الطوارئ بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في أبريل 2017، وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني.
وصدّق مجلس النواب حينها، البرلمان، على القرار بأغلبية الأعضاء.
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