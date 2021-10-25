ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر

وقال في كلمة في ختام أعمال القمة: "نعي تماماً في الشرق الأوسط بأن هناك تحديا وأن هناك فرصا كبيرة جدًا لدى دولنا ، لذلك نحن نعقد قمة اليوم بأهداف واضحة لكل دولنا وسنعمل بشكل جدي".
وأكد سمو ولي العهد أن هذه القمم ستعقد بشكل مُتتالٍ؛ لمتابعة ماحقّق من أهداف وماسيحقّق في المستقبل وسنقف أمام العالم بإنجازات نفخر بها في دول الشرق الأوسط .
ووجه الأمير محمد بن سلمان في ختام كلمته الشكر لكل من شارك في أعمال القمة.
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