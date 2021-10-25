شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية أثارت الرأي العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسدل القضاء في الكويت الستار على قضية طالما شغلت الرأي العام، وأحدثت جدلًا كبيرًا والتي عُرفت بـ” تسريبات أمن الدولة”.

وأصدرت محكمة التمييز في الكويت اليوم الاثنين، حكما نهائياً ببراءة ضابطي جهاز أمن الدولة الشيخ فيصل السلمان الصباح، وناصر الطيار.

وحسب -إعلام محلي- فقد ألغت المحكمة حكم الاستئناف القاضي بإدانة وحبس ضابطي أمن الدولة لمدة 7 سنوات، وقضت لهما بالبراءة، كما أيدت براءة باقي المتهمين.

كانت قضية ” تسريبات أمن الدولة”، شغلت الرأي العام في الكويت، بعد اتهام ضابط في أمن الدولة من الأسرة الحاكمة في القضية.

وبدأت القضية عندما نشر حساب مجهول مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية “الصندوق السيادي الماليزي”.

وعلى إثر هذه التسريبات، أمرت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية للنيابة العامة.