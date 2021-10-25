شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصالح يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، اليوم، السفير سعد بن صالح الصالح الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا.

ونقل السفير الصالح تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لفخامته وللشعب البولندي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والرخاء، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.