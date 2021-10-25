شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص جراء انفجار على متن حافلة في أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الوطنية في أوغندا في بيان اليوم الاثنين أن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب آخرون إثر وقوع انفجار على متن حافلة بجنوب غرب البلاد.

وذكر المتحدث باسم الشرطة فريد إنانجا أنه تم ارسال خبراء المفرقعات إلى قرية لونجالا، حيث وقع الانفجار على طريق سريع مجاور للقرية.

وقال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في تغريدة على موقع تويتر أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار حدث من مقعد (داخل الحافلة) وأودي بحياة شخص واحد"، مضيفا أن "هناك أدلة واضحة وكثيرة".