أول تعليق عراقي بشأن درع إليسا الواقي!

وشدد أن "مكان الحفل كان مؤمّنا بشكل كلي، كما أن القوات الأمنية أمّنت المكان بصورة مثالية، وأن الأجواء كانت آمنة بنسة 100 بالمئة، وأن الفنانة إليسا كانت محاطة بحماية مشددة".

وأكد المكتب الإعلامي لـ"سندباد لاند" في بيانه أن "ارتداءها درعا واقيا هو كلام سخيف وغير منطقي بالمرة".

وأضاف المكتب الإعلامي لـ"سندباد لاند" أن "تواجد إليسا في الحفل جعل هناك نقلة نوعية في بغداد، وأن الأوضاع في العاصمة العراقية أصبحت شيئا مختلفا بأجواء مفعمة بالحب والأمل بعد قدومها".

ولفت إلى أنه كانت هناك "مشاعر مليئة بالدفء والمحبة بين إليسا وبين جمهورها الذي أعرب عن عشقه لها"، بحسب ما جاء في البيان.

وكانت إليسا نفت أمس الأحد شائعة ارتدائها درعا واقيا ضد الرصاص خلال حفلها الأول في العراق، مؤكدة أنه كلام سخيف وعيب، وأنها كانت بين أهلها وناسها.



وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية".

وتابعت: "كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة.. عيب".

وانتشرت شائعة ارتداء إليسا الدرع الواقي بعد أن زعم مستخدمين على مواقع "السوشيال ميديا" أنها كانت مرتدية إياه أسفل ملابسها خلال الحفل، الذي شهد لافتة "كامل العدد" من جانب جمهورها ومحبيها.