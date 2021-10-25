إغلاق جسر إثر احتجاجات مناهضة للتطعيم في الولايات المتحدة

وشارك في الاحتجاج حوالي 50 ألف موظف من مدينة نيويورك وبينهم ضباط شرطة ورجال إطفاء وموظفون حكوميون وبدأت المسيرة من بروكلين وتوجهت نحو مبنى مجلس مدينة نيويورك الواقع في مانهاتن.

وقالت إدارة الشرطة: "بسبب الاحتجاجات، تم إغلاق جميع ممرات جسر بروكلين المؤدية إلى مانهاتن. نهيب بالسكان الاستعداد لتأخير السفر والبحث عن وجهات سير أخرى".

