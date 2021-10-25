انت الان تتابع خبر بالجدول.. تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا في الكرخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأدناه جدول الإصابات والوفيات وفقاً لدائرة صحة الكرخ:
ابو دشير-------------2
ابو غريب------------2
الاسكان--------------1
الاعلام--------------3
البياع---------------5
التاجي--------------8
الحرية--------------6
الدورة--------------11
الرحمانية------------1
السيدية------------10
الشعلة-------------10
الطارمية------------1
العطيفية------------3
الكاظمية------------5
المحمودية----------1
المحمودية----------4
المنصور------------2
المواصلات----------1
حي الجامعة--------3
حي الجهاد---------4
حي العامل---------7
حي الفرات---------1
ابو غريب------------2
الاسكان--------------1
الاعلام--------------3
البياع---------------5
التاجي--------------8
الحرية--------------6
الدورة--------------11
الرحمانية------------1
السيدية------------10
الشعلة-------------10
الطارمية------------1
العطيفية------------3
الكاظمية------------5
المحمودية----------1
المحمودية----------4
المنصور------------2
المواصلات----------1
حي الجامعة--------3
حي الجهاد---------4
حي العامل---------7
حي الفرات---------1