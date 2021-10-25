البرلمان الليبي يعدل "شرط السن" لمترشحي رئاسة البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، بالأغلبية على تعديل سن المترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً.



وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في تصريح، أن المجلس صوت في جلسته التي عقدت اليوم بأغلبية النواب الحاضرين للجلسة على تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً من 40 عاماً.

كما أكد بليحق أن البرلمان صوت بالأغلبية على إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية.