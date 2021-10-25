شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الفرنسى: تخصيص 1.6 مليون يورو لتمويل الدراسات الفنية للخط السادس للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وعدد من مسئولى وزارة الاقتصاد والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث ملفات التعاون الثنائي.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بملفات التعاون مع فرنسا، والمتابعة المستمرة لمشروعات التعاون التى يتم تنفيذها، والمشروعات الأخرى التى يجرى التباحث بشأنها.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن الاهتمام بالعلاقات الثنائية متبادل، حيث هناك توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز كل جوانب التعاون الممكن مع مصر.

وفى هذا الصدد، أكد لومير تخصيص ١.٦ مليون يورو لتمويل الدراسات الفنية للخط السادس للمترو، وأنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجارى.

كما أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى إلى فرص التعاون مع مصر فى مجال الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجين الأخضر، فى ضوء تخصيص الحكومة الفرنسية ٧ مليارات يورو استثمارات فى هذا المجال.

واختتم لومير حديثه بالتأكيد على متابعته المتواصلة لموضوعات التعاون مع مصر، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والسريع لكافة البنود التى تضمنتها حزمة التمويل الفرنسية إلى مصر.