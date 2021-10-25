منظمة الصحة العالمية تشيد بالدعم الذي تقدمه الإمارات لتلبية الاحتياجات الصحية في السودان

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أشادت منظمة الصحة العالمية بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لعملياتها انطلاقا من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي حيث قامت المنظمة بنقل مستلزمات صحية ضرورية وأدوية من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لتلبية احتياجات مليون ونصف المليون سوداني منهم أكثر من 300 ألف عامل صحي بحاجة إلى الحماية في عملية تعد أكبر جسر جوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان.



وأعربت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم عن امتنانها الشديد لدولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي وجه بنقل هذه المستلزمات الصحية والأدوية الى السودان.

وثمنت منظمة الصحة العالمية ما تقدمه دولة الإمارات من دعم مستمر في تسيير مثل هذه الرحلات الى الدول المحتاجة للمساعدات.

وقال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان إن نقل هذه المستلزمات الصحية والأدوية سينقذ الأرواح وتخفف من المعاناة.

وتشمل المساعدات الصحية أكثر من 283 طنا متريا بقيمة تزيد عن مليوني دولار من الأدوية الاساسية لدعم صحة الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية الحاد وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذه المساعدات ستوزع فور وصولها على المرافق الصحية فى 18 ولاية سودانية كما سيتم نشر موظفين تقنيين من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية مع الإمدادات لتسيير العملية.