شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ سنوات.. إلغاء حالة الطوارئ في مصر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية- بما فيها سيناء- وذلك لأول مرة بعد سنوات.
وقال “السيسي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة”.
وتابع:” ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف الرئيس المصري :” هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء” .
وواصل :” وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار”.
واختتم “السيسي” بالقول :” ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.
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