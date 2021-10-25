شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. 3 قتلى و80 مصاباً في احتجاجات رفض قرار حل المجلس الانتقالي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين، خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لقرارات الجيش بحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات. وتتصاعد وتيرة الأحداث بعد قرارات الجيش واعتقال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين، ونزول مواطنين للتظاهر في الشوارع. وكان “تجمع المهنيين السودانيين” ناشد المواطنين “الخروج للشوارع وإغلاقها بالمتاريس ونشر المقاومة السلمية والإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل”. وبحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان. ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

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