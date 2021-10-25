شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض مبادرات حماية البيئة مع وزير مالية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، دولة الوزير الأول وزير المالية الجزائري، السيد أيمن بن عبدالرحمن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض المبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لحماية البيئة.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب الجزائري، السفير لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، والمستشار قاسمي مصطفى عبدالحق، والمبعوث الخاص للشؤون الخارجية والمكلف الاقتصادي عبدالكريم الحرشاوي.