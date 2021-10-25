كارثة المرفأ.. قضاء لبنان يشدد على سرعة إنجاز التحقيق

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان، اليوم الاثنين، أنه تداول مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بما هو مثار بشأن انفجار المرفأ وشدد على إنجاز التحقيق سريعا.

وقال المجلس في بيان: "بناء على دعوة مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/2021، وسندا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي التي تنص على أن مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن"، حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتم الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت".



وأشار البيان إلى أنه "تم التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلا إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين، وفق ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5/8/2020".

