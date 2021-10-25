تونس.. أحزاب ومنظمات وطنية ترفض رؤية الرئيس سعيد للحوار الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

اتسعت دائرة الأحزاب الرافضة لتصور الرئيس التونسي قيس سعيد لملف الحوار الوطني، وأكدت أحزاب سياسية اليوم الإثنين، تحفظها على طريقة ”الحوار الافتراضي“ الذي اعتبرته أقرب إلى ”الاستفتاء“ ودعت إلى ”حوار جدي“ بمشاركة الأحزاب.



واعتبرت حركة النهضة، أنّ ما يدعو إليه الرئيس التونسي ليس حوارا بل هو سعي منه لدعم مشروعيته ورؤيته وتصوره للوضع السياسي في البلاد.

وعلّق القيادي في الحركة عبد الفتاح التاغوتي على دعوة سعيد إلى حوار عبر منصة رقمية وعبر لقاءات في المجالس المحلية قائلا: ”هذا أبعد ما يكون عن الحوار، بل هو استفتاء على مشروعية الرئيس وشعبيته التي بدأت تهترئ بالنظر إلى الضبابية وغياب المنجز وغياب علاجاته للأزمة وبالتالي هذا صندوق مقترحات وليس حوارا“، وفق قوله