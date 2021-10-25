شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تلغي "تحذير السفر" لمواطنيها إلى المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل أوفير جندلمان، اليوم الاثنين، أن بلاده قررت إلغاء تحذير سفر الإسرائيليين إلى المغرب، والذي كان ساري المفعول منذ أكثر من 10 سنوات.



وقال جندلمان، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن القرار جاء ”في أعقاب تحليلات أجرتها الأجهزة الأمنية بقيادة هيئة الأمن القومي“.

من جهتها، أفادت هيئة الأمن القومي الإسرائيلية، في بيان، بأن القرار ”جاء في ضوء تقييم الأوضاع الذي أشار إلى انخفاض مستوى التهديد في المغرب. مع ذلك يُنصح بمواصلة ممارسة اليقظة المشددة أثناء التواجد هناك“.