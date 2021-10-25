المغرب.. شهادة مطعوم كورونا تمنع نائبتين من دخول البرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

مُنعت النائبتان المغربيتان، نبيلة منيب وفاطمة الزهراء تامني، يوم الإثنين، من دخول مبنى البرلمان لحضور جلسة؛ بسبب عدم إظهارهما شهادة مطعوم تُثبت تلقيهما لقاحا ضد فيروس كورونا.



وتفرض السلطات المغربية على المواطنين إظهار شهادة المطعوم عند ارتياد الفضاءات العمومية وشبه العمومية.

ولم يقبل المسؤولون المعنيون في البرلمان اختبار ”PCR“ حديثا بنتيجة سلبية للبرلمانية منيب، التي أظهرته للصحافة المحلية، موضحة أنها ”لا تشكل أي خطر على باقي أعضاء المجلس“، ومع ذلك لم يسمح لها بالدخول.