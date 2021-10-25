السعودية تبدأ أول قمة إقليمية للمناخ والبيئة في الشرق الأوسط بحضور دولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بدأت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين أعمال مبادرة ”الشرق الأوسط الأخضر“.

وهذه أول قمة يحضرها ممثلون رفيعو المستوى من دول الشرق الأوسط بجانب حضور عربي ودولي، بهدف حماية البيئة والمناخ من الانبعاثات الكربونية وإبطاء الاحتباس الحراري.

وافتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة، معلنا عن سلسلة خطط طموحة على مستوى الإقليم، تضمنت العمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي.