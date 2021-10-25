شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا: روسيا تقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح مع أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال أموس هوكستين، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأمن الطاقة اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كأداة سياسية إذا لم ترسل روسيا الوقود إلى أوروبا التي تعاني نقصا حادا في الطاقة.



وأبلغ هوكستين، الصحفيين عندما سئل عما إذا كان بوتين يستخدم الغاز كسلاح: ”أظن أننا نقترب من ذلك الحد إذا كان لدى روسيا فعلا إمدادات من الغاز يمكن توريدها واختارت ألا تفعل ذلك إلا إذا أذعنت أوروبا لمطالب أخرى لا علاقة لها على الإطلاق بالطاقة“.

وأضاف أن ”أسعار الغاز في أوروبا ترتفع ليس فقط بسبب أحداث في المنطقة بل أيضا بسبب موسم جفاف في الصين التي خفضت إنتاج الطاقة من المصادر المائية وكذلك تزايد المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي“.