ولي عهد الأردن يؤكد أن تغيرات المناخ لا تعرف الحدود وباتت تهدد "الكوكب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،العالم في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" لإيجاد حلول سريعة لحماية البيئة.



وأكد ولي العهد بأهمية قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بالرياض التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء.

كما شدد على أن جميع الأديان السماوية أوصت بالحفاظ على البيئة، عادّاً الاهتمام بالبيئة أمراً مهماً وثقافة وقيمة حميدة يتحلى بها الإنسان الواعي.

ويأمل أن تحقق القمة الأهداف المنشودة، وإيجاد حلول من شأنها تحقيق التعاون بين الجميع لمواجهة تحديات تغير المناخ، التي لا تعترف بالحدود بين دول وأقاليم العالم.

وحذر ولي العهد الأردني من أن تحديات تغير المناخ باتت تهدد كوكب الأرض بصورة عامة،وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار إلى امتلاك الأردن خطة وطنية تعنى بالنمو الأخضر، ستشارك بها قطاعات عديدة منها الزراعة والطاقة والمياه وإدارة النفايات. لافتاً الانتباه إلى تأثر موارد بلاده بالتغيير المناخي، الأمر الذي جعلهم يولون هذه التأثيرات اهتماماً بالغاً، بوصفها تحدياً ينبغي لهم مواجهته.

ويأمل ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، أن يستطيع جميع المشاركين اليوم الوصول إلى اتفاق تبني سياسات على مستوى الحكومات لمواجهة أثر التغير المناخي من خلال اعتماد أساليب الزراعة الحديثة، التي توفر الموارد المائية، واستدامة التحول نحو الطاقة المتجددة.

وطالب بضرورة إعتماد المركبات الكهربائية، وتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة، ووضع سياسات من شأنها توفير التمويل المستدام للنهوض ومواجهة التغير المناخي.

يأتى ذلك إلى جانب الاهتمام بالعمل على إيجاد ثقافة عالمية عبر تطوير النظام التعليمي، الذي سيسهم في إيجاد مزيد من الحلول لمحاربة هذه الظاهرة العالمية، لأن ذلك هو الواجب الحقيقي تجاه الأجيال المقبلة.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة دولية واسعة.

كانت السعودية أطلقت قبل يومين مبادرة "السعودية الخضراء"، وألحقتها بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مارس/آذار 2021، ما يؤكد حرص المملكة على مكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية وتبنيها للخطط الزراعية لزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة، و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط.