مكتوم بن محمد يصل الرياض لترؤس وفد الإمارات إلى قمة الشرق الأوسط الأخضر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على رأس الوفد الإماراتي رفيع المستوى المرافق إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك للمشاركة في أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".



كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين، الذين أعربوا عن بالغ ترحيبهم وبالوفد المرافق في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

ويضم وفد دولة الإمارات إلى القمة كلاً من: محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، و الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، و الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.