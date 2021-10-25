شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب التطورات الأخيرة بالسودان.. مصر للطيران تلغي رحلتها إلى الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران إلغاء رحلتها المغادرة من مطار القاهرة عصر اليوم الإثنين إلى مطار الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة في السودان ودراسة التطورات خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرار بشأن رحلتها المغادرة منتصف الليل.



كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن في وقت سابق اليوم فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.