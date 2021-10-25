شكرا لقرائتكم خبر سوريا: قادرون على لجم إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت سوريا أمس قدرتها على الرد ولجم النزعة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله «ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس عدوانا جديدا في المنطقة الجنوبية، في إطار عدوانها المتكرر على حرمة وسيادة أراضي الجمهورية السورية».

وأضاف أن «هذا العدوان الغاشم يأتي بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها، وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة».

وتابع «نؤكد حق سوريا وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال».