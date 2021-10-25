مدير برنامج الأغذية العالمي: السعودية أنقذت ملايين الأشخاص حول العالم

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وشدد خلال زيارته لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع برنامج الأغذية العالمي مع مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أن الصلات مع المركز تزداد متانة نتيجة للثقة المتبادلة والعمل المشترك، معربا عن تطلعه لما يمكن القيام به عبر استراتيجية فعالة وأكثر شمولية في المنطقة وحول العالم بالاستفادة من خبرات ونقاط القوة في المنظمتين.
وأبدى المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أسفه عندما يتم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في العديد من بلدان العالم، حيث يعاني جراء ذلك العديد من الأفراد، معربا عن أمله أن يمنحهم الجميع إمكانية الوصول للمتضررين دون أية عقبات.
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