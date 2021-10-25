ميثاق فلسطيني يمنع التخوين والعنف في الانتخابات

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ومن المقرر فتح باب الترشح للانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى اليوم على أن يستمر ذلك حتى الرابع من شهر نوفمبر المقبل.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أهمية الميثاق «باعتباره وثيقة ينبع مضمونها من قانون الانتخابات، بحيث يتعهد الموقعون عليها باحترام القانون ومراقبة سلوك القوائم والمرشحين التابعين لهيئاتهم الحزبية، بما يسهم في تعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات».
وينص الميثاق على الامتناع عن التشهير والقذف والشتم، والابتعاد عن إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية أو العنصرية بين مختلف فئات المواطنين.
ويتطرق إلى إلزام المرشحين بالامتناع عن التعرض المادي للحملة الانتخابية للغير، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين.
وتعهدت الفصائل في الميثاق على التزامها بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو العنف ضد أي من القوائم ومرشحيها.
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