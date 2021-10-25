الحوثي يخطف 47 مدنيا في العبدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب عن إحصائية أولية باختطاف 47 مواطنا مدنيا من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب منذ بدء الحصار الخانق قبل شهر تقريبا، نقل بعضهم إلى جهات مجهولة.

وقالت في بيان إنها تلقت بلاغات عدة من أهالي المديرية بقيام الحوثيين بعمليات اختطاف جماعية مستمرة، وانتهاكات مرافقة لها من اقتحام لمنازلهم وإرهاب لعائلاتهم، واحتجاز أطفال والتحقيق معهم للضغط عليهم للكشف عن أماكن وجود آبائهم وذويهم.

وأشارت إلى تحويل الحوثيين المدارس إلى أماكن احتجاز، واختطاف الجرحى، معبرة عن إدانتها لحملات الاختطاف الجماعية الحوثية تلك، والتي تجري في ظل تعتيم إعلامي، حيث تتعمد الميليشيات فصل الاتصالات عن المديرية بين الحين والآخر وإغلاق منافذها.

وحملت رابطة أمهات المختطفين الميليشيات المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي أجمع «للضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا من أبناء العبدية وفك الحصار عن أهاليها وإيقاف الانتهاكات بحقهم».

وكان حقوقيون حذروا من عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية تمارسها ميليشيات الحوثي بحق أبناء العبدية بمأرب، ويعيش نحو مليوني نازح في محافظة مأرب مما يهدد بتهجيرهم من جديد. وفشل الحوثيون في تحقيق أي تقدم كبير نحو المدينة، حيث يواجهون بمقاومة كبيرة من الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية.

ميدانيا، تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي غرب محافظة شبوة أمس، عقب هجوم لقوات الجيش استهدف مواقع يتمركز فيها مسلحون من جماعة الحوثي.

واندلعت المواجهات في منطقة العلم بمديرية عسيلان شمال غرب شبوة لاستعادة مديريات بيحان التي تسيطر عليها الميليشيات منذ نحو شهرين، كما تشهد جبهات الجوبة والعبدية جنوب مأرب معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك مستمرة وسط ارتباك وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.

وقال إن طيران التحالف دمر 4 أطقم كانت تحمل تعزيزات قادمة من بيحان وحريب في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في الجوبة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي جبهة تعز أعلن محور تعز العسكري، اندلاع معارك في مديرية جبل حبشي بالريف الغربي للمحافظة، وذكر بيان، أن المواجهات اندلعت في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي عقب هجوم لقوات الجيش على مواقع تمركز المسلحين الحوثيين، وتتواصل المعارك في مناطق وادي حذران والصياحي والتبة السواد.

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