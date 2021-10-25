الاعتصامات تتصاعد لليوم السابع في العراق

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وحسب بيانات، فإن الكيانات المعتصمة شككت بنتائج الانتخابات، وتطالب بإعادة عمليات العد والفرز يدويا وإلغاء عملية العد والفرز الالكتروني التي اعتمدت بعد انتهاء عملية التصويت.
وعززت السلطات العراقية من انتشار القوات الأمنية في محيط المنطقة الخضراء، وأغلقت جميع المداخل المؤدية إليها وطوقت مكان الاعتصامات تحسبا لأي طارئ.
وقد جددت القوى الممثلة في تجمع الإطار التنسيقي الليلة الماضية موقفها، برفض نتائج الانتخابات البرلمانية والمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدويا، شاملا لجميع المحطات وبشفافية وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات إلكترونيا.
من جانبها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنها تسلمت 1400 طعن وشكوى من المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقالت المفوضية إنها ستبدأ غدا عمليات العد والفرز اليدوي في محافظة نينوى في إطار برنامج يشمل 22 طعنا، توزعت على محافظات ديالي ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل.
الكيانات المشاركة في الاعتصامات:
منظمة بدر.
عصائب أهل الحق.
كتائب حزب الله العراقي.
حركة سند.
حركة نهج.
تيار الحكمة الوطني.
تحالف النصر.
ائتلاف دولة القانون.
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