ماذا قالت إثيوبيا عن أحداث السودان؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت إثيوبيا على الأحداث الجارية في السودان، وذلك بعد فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، فرض حالة الطوارئ في السودان وحلّ مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن البرهان تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين، وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.

ودعت وزارة الخارجية الإثيوبية الأطراف السودانية إلى التزام الهدوء ووقف التصعيد وبذل كل الجهود من أجل الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها اليوم، إن الحكومة الإثيوبية "تتابع عن كثب التطورات في السودان، وتدعو جميع الأطراف للهدوء وعدم التصعيد وبذل الجهود كافة تجاه تسوية سلمية لهذه الأزمة".

وأشارت إلى أن إثيوبيا لعبت دوراً مهماً في الوساطة الناجحة التي قادت إلى تشكيل حكومة تحالف في السودان، تتشكل من المدنيين والعسكريين، وكذلك تبني الوثيقة الدستورية الانتقالية في البلاد.

وتابعت الخارجية الإثيوبية في بيانها أنه "من هذا المنظور، فإن الحكومة تدعم بشكل كامل إكمال الانتقال السوداني نحو الديمقراطية واحترام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية".