شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "شكاوى النواب" تنظر 8 اقتراحات برغبة لإنشاء وتجديد مدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، 8 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن إنشاء وإحلال وتجديد بعض المدارس في عدد من الدوائر بمحافظات مختلفة، وذلك خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد بالأسبوع المقبل.

ويتناول الاجتماع الأول للجنة الاقتراحات والشكاوي، مناقشة والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسی ببندر ومدينة العدوة بمحافظة المنيا، نظرا لحاجة الأهالى لوجود مدرسة بسبب الكثافة السكانية الكبيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء (مجمع مدارس ابتدائی إعدادی ثانوی) لخدمة قرية الحووایش بحري وقبلي والقرى المجاورة -مركز أخميم - بمحافظة سوهاج.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي بقريتي الشراقوة البحرية، البلاحی مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

كما يتضمن مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفارابي الثانوية المشتركة بقرية الجورة - إدارة الشيخ زويد التعليمية محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مبنى إضافي بمدرسة فلسطين الابتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية - محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير بشأن توسعة أو إنشاء مبنی إضافي بمدرسة جديدة المنزلة الإعدادية المشتركة بقرية جديدة المنزلة - مركز المنزلة -محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة (2 فدان) بحوض النقاقيل - زمام مركز الجمالية - محافظة الدقهلية.