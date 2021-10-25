وزير التعليم العالي يؤكد حرص مصر على دعم التعاون مع البرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي حرص مصر على دعم علاقات التعاون والشراكة مع البرتغال، وخاصة في المجالات التعليمية والبحثية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، بوفد من جامعة نوفا لشبونة البرتغالية برئاسة الدكتور جواو ساجوا رئيس الجامعة، وبحضور السفيرة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة؛ لبحث تطورات إنشاء فرع لجامعة نوفا لشبونة بمصر، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وأشار عبد الغفار إلى زيارته للبرتغال خلال شهر يونيو الماضى للمشاركة في فعاليات منتدى الفضاء الأوروبي الإفريقي رفيع المستوى لرصد الأرض، والتي زار خلالها جامعة نوفا لشبونة، مشيدًا بإمكانيات الجامعة والمنشآت والقاعات الدراسية وما تحتويه من معدات وأجهزة تساهم في تقديم خدمة تعليمية متطورة، وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين بهدف دراسة إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية في مصر، بالإضافة إلى تحقيق تعاون ثنائي في مجالات البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية.

وقال إن "لقاء اليوم يركز على مناقشة تطورات إنشاء فرع لجامعة نوفا البرتغالية بمصر كأول فرع لجامعة برتغالية خارج البرتغال، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة"، موضحا أن هناك 5 أفرع لجامعات دولية قائمة بالفعل ويجرى العمل على زيادتها في المستقبل.

ونوه بأنه يراعي أن تكون البرامج التي سيتم تدريسها بفرع الجامعة بالقاهرة تتماشى مع سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمى أو الدولي مع الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس من جامعة نوفا بالبرتغال للتدريس بفرع الجامعة بمصر.

ومن جهته، أشاد رئيس جامعة نوفا بالتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر، معربًا عن تطلعه للتعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وبدورها، أعربت سفيرة البرتغال بالقاهرة عن سعادتها بإنشاء فرع لجامعة نوفا بمصر، بما يساهم في دعم علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بمجالى التعليم العالي والبحث العلمي بين كل من جامعة نوفا والجامعات المصرية، وذلك من خلال دعم الشراكات بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيرتها البرتغالية.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي القائم بعمل أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ومن الجانب البرتغالي نائب رئيس جامعة نوفا.