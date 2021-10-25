مالي تطرد مبعوثًا إقليميًا كان يقوم بدور الوساطة بعد الانقلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو - (د ب أ)

طردت الحكومة الانتقالية في مالي اليوم الاثنين المبعوث الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، الذي كان يقوم بدور وساطة في أعقاب انقلاب عسكري.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الاثنين إن المبعوث الخاص شخص غير مرغوب فيه ويجب أن يغادر مالي في غضون 72 ساعة، دون أن تذكر أسباب الطرد.

وقد أعربت مجموعة إيكواس أكثر من مرة عن "قلقها العميق" بشأن بطء وتيرة الاستعداد للانتخابات الديمقراطية في مالي.

وتتولى حكومة انتقالية السلطة منذ أغسطس 2020 ومن المفترض أن تقدم جدولا زمنيا للخطوات اللازمة لإجراء انتخابات في فبراير 2022. ومن المتوقع أن يتم تقديم الجدول الزمني في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.

وأدى اسيمي جويتا ، الذي قاد انقلابا ضد الحكومة في مالي العام الماضي، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد في يونيو الماضي.

وقال جويتا إنه سوف يدافع عن دستور مالي واتفاقاتها الانتقالية، كما تعهد بإعادة مالي للديمقراطية.