النيابة العامة تصرح بدفن "شهد" ضحية الجريمة الغامضة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

ودّع المئات من أهالي قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جثمان الطفلة "شهد" 13 عامًا، طالبة الصف الأول الإعدادي، والتي تعرضت للقتل صباح أمس الأحد، أثناء توجهها إلى مدرستها، حيث شاركوا في تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

جاء ذلك عقب تصريح النيابة العامة بدفن جثمان الطفلة، بعد العرض على الطبيب الشرعي بمستشفى شبين الكوم، ونقلتها سيارة إلى قريتها، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي، والذين طالبوا بالقصاص لها وضبط قاتلها.

وكانت طالبة تُدعى "شهد نافع" اختفت منذ صباح أمس، وبحثت أسرتها عنها في قريتها والقرى المحيطة، وقد انتشرت صورها بشكل واسع على فيسبوك، حتى تفاجئت عائلتها بالعثور عليها "قتيلة" على مقربة من المدرسة التابعة لها وسط الزراعات، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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