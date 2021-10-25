مستشار بايدن يحذر: روسيا تقترب من استخدام الغاز كأداة ضغط سياسية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 44 ثانية

آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2021 8:20 مساءً

قال أموس هوكستين مستشار الرئيس الأمريكي لأمن الطاقة إن روسيا ستستخدم الغاز الطبيعي أداة سياسية إن لم تزود به أوروبا التي تعاني نقصا حادا في الطاقة.

وفي إجابته عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الغاز سلاحا، قال هوكستين في تصريحات للصحفيين: “أظن أننا نقترب من ذلك الحد إذا كان لدى روسيا فعلا إمدادات من الغاز يمكن توريدها واختارت ألا تفعل ذلك إلا إذا أذعنت أوروبا لمطالب أخرى لا علاقة لها على الإطلاق بالطاقة”.

وأضاف هوكستين أن أسعار الغاز في أوروبا ترتفع ليس فقط بسبب أحداث المنطقة بل أيضا بسبب موسم جفاف في الصين التي خفضت إنتاج الطاقة من المصادر المائية وكذلك تزايد المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي.

وقال هوكستين إن روسيا في أفضل وضع يمكنها من مساعدة أوروبا التي تواجه أزمة في الغاز بفعل عدة عوامل.

وأعرب عن ثقته بأن “روسيا هي المورّد الوحيد في الوقت الحالي الذي يمكنه فعلا أن يحدث فرقا بأمن الطاقة الأوروبية هذا الشتاء”.

يذكر أن تصريحات مماثلة كان أطلقها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن “روسيا تستخدم موارد الطاقة سلاحا سياسيا”، وهو ما رفضته موسكو، ووصفته بأنه “تقييم خاطئ”.