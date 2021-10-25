مصادر طبية إيرانية: حجم الوفيات بكورونا أعلى بكثير مما تعلنه الحكومة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين 25 أكتوبر (تشرين الأول)، عن تسجيل 140 حالة وفاة بسبب كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل أكثر من 7 آلاف و500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة المذكورة. وبهذا فقد ارتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى أكثر من 125 ألف شخص، حسبما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

يشار إلى أن المصادر المستقلة لم تؤكد إحصائيات كورونا في إيران، فيما قال النظام الطبي الإيراني إن الإحصائيات الحقيقية تزيد عدة مرات عن الإحصائيات الرسمية.

وعلى الرغم من أن الإحصاءات الرسمية لإصابات كورونا والوفيات في إيران تظهر انخفاضًا نسبيًا خلال الأيام الأخيرة، إلا أن وزارة الصحة أعلنت في الوقت نفسه عن زيادة عدد المدن ذات الوضعيات الحمراء إلى 22 مدينة. وقبل هذا كان مسؤولون آخرون بوزارة الصحة قد حذروا من عودة تفشي كورونا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومع ارتفاع عدد المدن الحمراء، حذر مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية من عواقب تجنب عدد كبير من المواطنين من تلقي لقاح كورونا.

وقالت صحيفة “همشهري” الإيرانية، اليوم الاثنين 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إن نحو 17 مليون شخص من السكان المستهدفين في إيران لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن، فيما صرح مسؤولو الصحة الإيرانيون سابقًا بأن إجمالي السكان المستهدفين لتلقي لقاح كورونا في البلاد 67 مليون نسمة.

ومن جهته، أكد وزير الصحة الإيراني، أمس الأحد، أن نحو 51 مليون شخص من العدد المذكور تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى، بينما تلقى نحو 29.5 مليون شخص، أي 40 في المائة منهم جرعتين من اللقاح.

يأتي هذا بينما وردت تقارير عديدة حول عدم رغبة بعض المواطنين في الحصول على لقاح كورونا. وأشار جواد حسيني، مساعد رئيس جامعة مشهد للعلوم الطبية، إلى الكمية الكافية من اللقاح في مراكز التطعيم في محافظة خراسان الرضوية، قائلا إن عدد من يراجعون مراكز التطعيم ضد كورونا قد انخفض مقارنة بالأسبوع الماضي، وبالنظر إلى مخاوف حول تفشي الموجة السادسة فإن انخفاض المراجعات يبعث على القلق.

إلى ذلك، ارتفع عدد المدن ذات الوضعية الحمراء (شديدة الخطورة)، منذ السبت حتى اليوم الاثنين، ارتفع من 16 إلى 22 مدينة، بينما ارتفع عدد المدن البرتقالية من 106 إلى 128 مدينة في إيران.

وحذر بعض المسؤولين في وزارة الصحة الإيرانية والبرلمانيين الإيرانيين في الأسابيع الأخيرة من “الموجة السادسة” لكورونا في نوفمبر المقبل، ولكن رغم زيادة إحصاءات كورونا، فلم يتم حتى الآن الإعلان عن بداية الموجة السادسة رسميا.