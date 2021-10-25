تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2021 5:58 مساءً

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا .

وأفادت القناة 12 العبرية، تحت بند “سمح بالنشر”، بأن إيران تصدت لطائرات تابعة لسلاح الجو “الإسرائيلي” خلال هجوم على سوريا.

وأضاقت القناة: أُعلن اليوم أنه خلال هجوم “إسرائيلي” على سوريا مؤخرًا، تعرضت طائرات سلاح الجو لإطلاق نار من بطاريات إيرانية مضادة للطائرات، ولم تقع إصابات أو أضرار في الحادث.

وتشير المصادر وفق القناة، الى أن إيران نشرت بطاريات متطورة مضادة للطائرات من إنتاجها لمساعدة أنظمة الدفاع السورية في مواجهة الهجمات “الإسرائيلية” في المنطقة.

وأوضحت أنه في آخر الهجمات أطلقت إيران صواريخ على طائرات “إسرائيلية”، رداً على ذلك هاجم سلاح الجو الاسرائيلي البطاريات التي تم إطلاق الصواريخ من خلالها ودمرها.

واستهدفت طائرة إسرائيلية بصاروخين مركزين عسكريين لقوات النظام وحلفائه عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة، ما أدى لخسائر مادية.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية، وذلك وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.